В Ровно до крови подрались депутаты горсовета (видео)

В Ровно до крови подрались депутаты горсовета (видео)

Сообщаются, что в столкновении пострадал экснардеп от ВО "Свобода" Олег Осуховский.

В Ровно во время внеочередного заседания горсовета в сессионном зале произошла драка.

Как сообщает "Рівне вечірнє", депутаты начали чубиться во время выступления местного активиста, врача Ровенской городской больницы Романа Коваля. Он выступал в защиту нынешнего главврача ЦГБ Ровно Евгения Кучерука, которого хотят уволить с работы.

Коваль обвинил представителей "Свободы", что именно они хотят заменить главного врача. Именно тогда на трибуну выбежали "свободовцы" — Юрий Осипчук и Владимир Валявка. Началась толчея, которая переросла в драку.

По информации " Радио Трек ", Роман Коваль ударил депутата, экс-начальника областного управления здравоохранения Юрия Осипчука стулом. В заседании горсовета был объявлен перерыв. На месте происшествия работает полиция. В зале валяются сорванные маски, на которых видны капли крови.

Радио Трек

Также сообщается, что в столкновении пострадал экс-нардеп от ВО "Свобода" Олег Осуховский.

В Ровно подрались депутаты горсовета

Депутатов пытались разнять правоохранители и городской голова Александр Третяк, который призвал собравшихся "не вести себя так, как в Верховной Раде".

Напомним, что нардеп Нестор Шуфрич и журналист Юрий Бутусов подрались в прямом эфире.

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