Шуфрич и Бутусов подрались в прямом эфире: видео

Журналист дал мощную оплеуху народному депутату и повалил его на пол.
Вечером в пятницу, 18 февраля, в прямом эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" народный депутат Нестор Шуфрич из фракции "Оппозиционная платформа - За жизнь" получил удар по лицу от журналиста Юрия Бутусова. Драка после этого продолжилась в партере.
"Предателя устанавливает суд", — начал отвечать народный депутат, но журналист сначала перебил его на словах, воскликнув: "Нестор Шуфрич, вам никто не давал слова!", а затем и физически. Во время тирады о равенстве всех украинцев независимо от того, на каком языке они говорят, депутат получил мощную оплеуху, от которой слетел со стула.
Напомним, ранее депутат от "ОПЗЖ" Нестор Шуфрич за кулисами ток-шоу "Право на власть" на "1+1" с кулаками набросился на министра здравоохранения Виктора Ляшко.
Читайте также: