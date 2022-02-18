Шуфрич и Бутусов подрались в прямом эфире: видео

Журналист дал мощную оплеуху народному депутату и повалил его на пол.

Вечером в пятницу, 18 февраля, в прямом эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" народный депутат Нестор Шуфрич из фракции "Оппозиционная платформа - За жизнь" получил удар по лицу от журналиста Юрия Бутусова. Драка после этого продолжилась в партере.

Конфликт начался тогда, когда народный депутат заявил, что избиратели ОПЗЖ — такие же украинцы. “Вы их предали. Вся фракция сбежала за границу", — бросил на это реплику журналист. "Где ваша фракция сейчас", — восклицал он, перебивая Шуфрича, обзывая его "российским клоуном" и вспоминая о российских обстрелах на фронте.

Также читайте По соседству с Медведчуком: семья Шуфрича приобрела и зарегистрировала недвижимость в Крыму по законам России “И в это время зрители вынуждены смотреть в эфире выступления этих предателей. Прекратите давать слово этим негодяям”, — потребовал у ведущего главный редактор издания “Цензор. Нет". "Предателя устанавливает суд", — начал отвечать народный депутат, но журналист сначала перебил его на словах, воскликнув: "Нестор Шуфрич, вам никто не давал слова!", а затем и физически. Во время тирады о равенстве всех украинцев независимо от того, на каком языке они говорят, депутат получил мощную оплеуху, от которой слетел со стула.

Драка на этом не прекратилась. Гости студии сцепились и упали на пол. Несколько минут борьба велась в партере. Журналист оказался сверху, прижав народного депутата к полу. В конце концов драчунов разняли и развели в стороны.

После того, как ситуация утихла и Нестор Шуфрич вернулся в студию, его лицо было в синяках и царапинах.