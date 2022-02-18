Шуфрич та Бутусов побилися в прямому ефірі: відео

Журналіст дав потужного ляпаса народному депутатові і повалив його на підлогу.
Увечері в п'ятницю, 18 лютого, у прямому ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера" народний депутат Нестор Шуфрич із фракції "Опозиційна платформа - За життя" отримав удар по обличчю від журналіста Юрія Бутусова. Бійка після цього продовжилася в партері.
“Де ваша фракція зараз”, - вигукував він, перебиваючи Шуфрича, обзиваючи його "російським клоуном" та згадуючи про російські обстріли на фронті.
“Зрадника встановлює суд”, - почав відповідати народний депутат, але журналіст спершу перебив його на словах, вигукнувши: "Нестор Шуфрич, вам ніхто не давав слова!", а потім і фізично. Під час тиради про рівність усіх українців незалежно від того, якою мовою вони розмовляють, депутат отримав потужного ляпаса, від якого злетів зі стільця.
Нагадаємо, раніше депутат від "ОПЗЖ" Нестор Шуфрич за лаштунками ток-шоу "Право на владу" на "1+1" з кулаками накинувся на міністра охорони здоров'я Віктора Ляшка.
Читайте також: