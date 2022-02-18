Шуфрич та Бутусов побилися в прямому ефірі: відео

Журналіст дав потужного ляпаса народному депутатові і повалив його на підлогу.

Увечері в п'ятницю, 18 лютого, у прямому ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера" народний депутат Нестор Шуфрич із фракції "Опозиційна платформа - За життя" отримав удар по обличчю від журналіста Юрія Бутусова. Бійка після цього продовжилася в партері.

Конфлікт почався тоді, коли народний депутат заявив, що виборці “ОПЗЖ” — такі ж українці. “Ви їх зрадили. Вся фракція втекла за кордон”, — кинув на це репліку журналіст.

“Де ваша фракція зараз”, - вигукував він, перебиваючи Шуфрича, обзиваючи його "російським клоуном" та згадуючи про російські обстріли на фронті.

Також читайте По сусідству з Медведчуком: сім'я Шуфрича придбала та зареєструвала нерухомість в Криму за законами Росії “І в цей час глядачі вимушені дивитися в ефірі виступи цих зрадників. Припиніть давати слово цим негідникам”, - почав вимагати у ведучого головний редактор видання “Цензор. Нет”. “Зрадника встановлює суд”, - почав відповідати народний депутат, але журналіст спершу перебив його на словах, вигукнувши: "Нестор Шуфрич, вам ніхто не давав слова!", а потім і фізично. Під час тиради про рівність усіх українців незалежно від того, якою мовою вони розмовляють, депутат отримав потужного ляпаса, від якого злетів зі стільця.

Бійка на цьому не припинилася. Гості студії зчепилися і впали на підлогу. Кілька хвилин боротьба велася в партері. Журналіст опинився згори, притиснувши народного депутата до долівки. Зрештою забіяк розняли та розвели в сторони.

Після того, як ситуація втихомирилася і Нестор Шуфрич повернувся до студії, його обличчя було в синцях та подряпинах.