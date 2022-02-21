У Рівному до крові побилися депутати міськради (відео)

У Рівному до крові побилися депутати міськради (відео)

Повідомляться, що у сутичці постраждав екснардеп від ВО "Свобода" Олег Осуховський.

У Рівному під час позачергового засідання міскради у сесійній залі сталася бійка.

Як повідомляє "Рівне вечірнє", депутати почали чубитися під час виступу місцевого активіста, лікаря Рівненської міської лікарні Романа Коваля. Він виступав на захист теперішнього головного лікаря ЦМЛ Рівного Євгена Кучерука, якого хочуть звільнити з роботи.

Коваль звинуватив представників "Свободи", що це саме вони хочуть замінити головного лікаря. Саме тоді на трибуну вибігли "свободівці" — Юрій Осіпчук та Володимир Валявка. Розпочалася штовханина, яка переросла у бійку.

За інформацією "Радіо Трек", Роман Коваль вдарив депутата, ексначальника обласного управління охорони здоров'я Юрія Осіпчука стільцем. У засіданні міськради оголосили перерву. На місці події працює поліція. У залі валяються зірвані маски, на яких видно краплі крові.

Радіо Трек

Також повідомляться, що у сутичці постраждав екснардеп від ВО "Свобода" Олег Осуховський.

У Рівному побилися депутати міськради

Депутатів намагалися розборонити правоохоронці та міський голова Олександр Третяк, який закликав присутніх "не поводитись так, як у Верховній Раді".

Нагадаємо, що нардеп Нестор Шуфрич та журналіст Юрій Бутусов побилися в прямому ефірі.

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