У Харківській області готові прийняти переселенців з Донбасу

Варіанти щодо розміщення людей з тимчасово окупованих територій ОДА розглядає разом з містом.

У Харківській області готові прийняти жителів тимчасово окупованих Донецької та Луганської областей у разі необхідності.

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Про це повідомляє "Суспільне".

Таку інформацію озвучив на нараді сьогодні, 21 лютого, голова Харківської облдержадміністрації Олег Синєгубов.

"Ви знаєте, в яких умовах ми постійно живемо. Постійно йдуть медійні провокації від країни-агресора щодо можливого вторгнення на територію України. Хочу ще раз всіх запевнити: у нас, навіть в суботу проводили нараду з приводу можливості прийняття людей з тимчасово окупованих територій до Харківської області", — зазначив Синєгубов.

Варіанти щодо розміщення людей з тимчасово окупованих територій ОДА розглядає разом з містом. Де саме збираються розмістити людей, не повідомляється.

"Відповідні плани погоджені, оновлені. Ми провели консультації з містом так само. Ми готові приймати наших людей. Будь ласка, якщо в цьому буде необхідність. Також я хочу наголосити, що у нас абсолютно всі служби мобілізовані, всі структури. І ми готові до будь-яких викликів, які будуть нас чекати", — наголосив Синєгубов.

Нагадаємо, що Одеській області соціальні служби виявили жінку, яка проживала у гаражі з двома дітьми.

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