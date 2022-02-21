"Варто спробувати": в МЗС прокоментували можливий саміт Байдена і Путіна

"Варто спробувати": в МЗС прокоментували можливий саміт Байдена і Путіна

Київ сподівається на домовленість про відведення російських військ .

Україна вітає саміт президентів Сполучених Штатів Америки Джо Байдена і Росії Володимира Путіна.

Таку думку висловив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, пише BFM TV.

За словами очільника МЗС, Київ сподівається на домовленість про відведення російських військ від українських кордонів.

"Ми вважаємо, що варто спробувати будь-які зусилля, спрямовані на дипломатичне рішення. Ми сподіваємося, що два президенти вийдуть з кімнати з угодою про виведення російських військ з України", - сказав Дмитро Кулеба.

Як повдомлляося, держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що президент Сполучених Штатів Джо Байден готовий до зустрічі з очільником Кремля Володимиром Путіним. За словами Блінкена, переговори повинні бути про мир.

Своєю чергою, у Кремлі заявили, що не виключають зустріч президентів, але не найближчим часом. Мовляв, лідери країн будь-якої миті можуть ухвалити рішення про контакти.

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