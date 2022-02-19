Переговори про мир: Байден готовий зустрітися з Путіним

Тиждень тому президенти говорили телефоном.

Президент Сполучених Штатів Джо Байден готовий до зустрічі з очільником Кремля Володимиром Путіним.

Про це сказав держсекретар США Ентоні Блінкен в ефірі телеканалу "Дождь".

"Президент Байден завжди готовий зустрічатися, якщо ми порахуємо, що це піде на користь дипломатії і миру", - наголосив американський держсекретар.

За словами Блінкена, переговори повинні бути про мир. Блінкен також наголосив на їхній продуктивності. Втім, інших подробиць, пов'язаних з майбутньою зустріччю президентів США і Росії, він не повідомив.

Слід зауважити, що Байден у суботу, 12 лютого, говорив телефоном з Путіним. Розмова президентів тривала понад одну годину. Головна тема - напруженість біля кордонів України та нарощування військ Російської Федерації.

До слова, Блінкен повідомив, що готовий зустрітися з міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим. Переговори заплановані на 24 лютого. Втім, наголосив держсекретар, це станеться лише за тієї умови, що буде російського вторгнення в Україну.

Як повідомлялося, президент США Джо Байден із посиланням на розвіддані стверджує, що Росія таки вторгнеться до України. Воно може відбутися в найближчі дні чи тижні, переконаний очільник Білого дому. Байден наголосив, що Росія нині оточила Україну з трьох сторін - вздовж російського кордону, з Криму та з Білорусі.

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