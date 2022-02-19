Переговоры о мире: Байден готов встретиться с Путиным

Неделю тому назад президенты говорили по телефону.

Президент Соединенных Штатов Джо Байден готов ко встрече с главой Кремля Владимиром Путиным.

Об этом сказал госсекретарь США Энтони Блинкен в эфире телеканала "Дождь".

"Президент Байден всегда готов встречаться, если мы сочтем, что это пойдет на пользу дипломатии и миру", — подчеркнул американский госсекретарь.

По словам Блинкена, переговоры должны быть о мире. Блинкен также отметил их производительность. Впрочем, других подробностей, связанных с предстоящей встречей президентов США и России, он не сообщил.

Следует заметить, что Байден в субботу, 12 февраля, говорил по телефону с Путиным. Разговор президентов длился более одного часа. Главная тема – напряженность у границ Украины и наращивание войск Российской Федерации.

К слову, Блинкен сообщил, что готов встретиться с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. Переговоры намечены на 24 февраля. Впрочем, отметил госсекретарь, это произойдет только при условии, что будет российское вторжение в Украину.

Как сообщалось, президент США Джо Байден со ссылкой на разведданные утверждает, что Россия все-таки вторгнется в Украину. Оно может состояться в ближайшие дни или недели, убежден глава Белого дома. Байден подчеркнул, что Россия окружила Украину с трех сторон — вдоль российской границы, из Крыма и из Беларуси.

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