"Він ухвалив рішення": Байден розповів про плани Путіна щодо України

Президент США із посиланням на розвіддані стверджує, що Росія таки вторгнеться до України.

Росія планує військове вторгнення до України, яке може відбутися в найближчі дні чи тижні.

Про це під час брифінгу 18 лютого сказав президент США Джо Байден.

"Так", - відповів Байден на запитання журналістів щодо вторгнення.

Президент США додав, що "зараз я думаю, що він (Путін - ред.) ухвалив рішення. В мене є підстави так говорити".

Байден наголосив, що Росія нині оточила Україну з трьох сторін - вздовж російського кордону, з Криму та з Білорусі.

"В нас є підстави говорити, що Росія хоче напасти на Україну в наступні тижні, наступні дні. Ми думаємо, що вони нападуть на Київ. Там 2,8 мільйона населення. Ми говоримо про це не тому, що ми хочемо конфлікту, а для того, щоб усунути будь-які підстави, які можуть бути використані росіянами для виправдання своїх дій", - заявив Байден.

"Ще не пізно провести деескалацію і повернутися за стіл переговорів", — закликав Путіна президент США.

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