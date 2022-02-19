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"Він ухвалив рішення": Байден розповів про плани Путіна щодо України

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"Він ухвалив рішення": Байден розповів про плани Путіна щодо України

Associated Press

Президент США із посиланням на розвіддані стверджує, що Росія таки вторгнеться до України.

Росія планує військове вторгнення до України, яке може відбутися в найближчі дні чи тижні.

Про це під час брифінгу 18 лютого сказав президент США Джо Байден.

"Так", - відповів Байден на запитання журналістів щодо вторгнення.

Президент США додав, що "зараз я думаю, що він (Путін - ред.) ухвалив рішення. В мене є підстави так говорити".

Байден наголосив, що Росія нині оточила Україну з трьох сторін - вздовж російського кордону, з Криму та з Білорусі.

"В нас є підстави говорити, що Росія хоче напасти на Україну в наступні тижні, наступні дні. Ми думаємо, що вони нападуть на Київ. Там 2,8 мільйона населення. Ми говоримо про це не тому, що ми хочемо конфлікту, а для того, щоб усунути будь-які підстави, які можуть бути використані росіянами для виправдання своїх дій", - заявив Байден. 

"Ще не пізно провести деескалацію і повернутися за стіл переговорів", — закликав Путіна президент США.

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