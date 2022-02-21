Російська загроза: ЄС підтримує переговори між США і РФ

Їх називають "вкрай необхідними".

Європейський Союз підтримує ідею проведення переговорів між Сполученими Штатами Америки і Росією на тлі загрози вторгнення до України.

Таку думку висловив голова зовнішньої політики ЄС Жозеп Боррель, повідомляє Reuters.

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За його словами, Євросоюз підтрмує все, "що може зробити дипломатичні переговори найкращим способом, єдиним способом пошуку розв'язання кризи".

"Зустрічі на найвищому рівні, на рівні лідерів, на рівні міністрів, у будь-якому форматі, будь-який спосіб поговорити, сісти за стіл переговорів і спробувати уникнути війни, вкрай необхідні", - сказав він.

До слова, держсекретар США Ентоні Блінкен повідомляв, що Джо Байден готовий до зустрічі з очільником Кремля Володимиром Путіним. Крім того, сам Блінкен заявив про готовність зустрітися з міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим. Переговори заплановані на 24 лютого.

Як повідомлялося, президент США Джо Байден із посиланням на розвіддані стверджує, що Росія таки вторгнеться до України. Воно може відбутися в найближчі дні чи тижні, переконаний очільник Білого дому. Байден наголосив, що Росія нині оточила Україну з трьох сторін - вздовж російського кордону, з Криму та з Білорусі.

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