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"Стоит попробовать": в МИД прокомментировали возможный саммит Байдена и Путина

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"Стоит попробовать": в МИД прокомментировали возможный саммит Байдена и Путина

Associated Press

Киев надеется на договоренность об отводе российских войск.

Украина поздравляет саммит президентов Соединенных Штатов Америки Джо Байдена и России Владимира Путина.

Такое мнение высказал министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, пишет BFM TV.

По словам главы МИД, Киев надеется на договоренность об отводе российских войск от украинских границ.

"Мы считаем, что стоит попробовать какие-либо усилия, направленные на дипломатическое решение. Мы надеемся, что два президента выйдут из комнаты с соглашением о выводе российских войск из Украины", — сказал Дмитрий Кулеба.

Как сообщалось, госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что президент Соединенных Штатов Джо Байден готов к встрече с главой Кремля Владимиром Путиным. По словам Блинкена, переговоры должны быть о мире.

В свою очередь, в Кремле заявили, что не исключают встречу президентов, но не в ближайшее время. Мол, лидеры стран в любой момент могут принять решение о контактах.

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