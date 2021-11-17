Уряд виділив додаткові кошти на житло переселенцям

Також на ці потреби було затверджено і додаткову субвенцію для місцевих бюджетів.

Кабінет Міністрів підтримав рішення про виділення на житло переселенцям додаткових 13 млн грн.

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Про це заявив прем’єр-міністр Денис Шмигаль 17 листопада під час засідання уряду.

"Ще понад сотня внутрішньо переміщених осіб зможуть отримати нові домівки. Кабінет Міністрів підтримав рішення про виділення на ці потреби додаткових 13 млн грн", - наголосив він.

Шмигаль також зазначив, що уряд затвердив додаткову субвенцію для місцевих бюджетів в розмірі 283 млн грн. Ці кошти будуть спрямовані на покращення житлових умов для ветеранів з числа внутрішньо переміщених осіб, які отримали поранення та інвалідність під час захисту нашої держави.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що від травня в Україні запрацювала іпотека під 3% для переселенців. Зазначалося, що кредити надаватимуть на 20 років. Загальна площа житла, яке можна придбати - 63 квадратні метри на сім'ю. Перший внесок становитиме 6% від вартості житла.

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