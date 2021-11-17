Правительство выделило дополнительные деньги на жилье переселенцам

Также на эти нужды была утверждена и дополнительная субвенция для местных бюджетов.
Кабинет Министров поддержал решение о выделении на жилье переселенцам дополнительных 13 млн грн.
Об этом заявил премьер-министр Денис Шмигаль 17 ноября на заседании правительства.
"Еще более сотни внутренне перемещенных лиц смогут получить новые дома. Кабинет Министров поддержал решение о выделении на эти нужды дополнительных 13 млн грн", — подчеркнул он.
Шмигаль также отметил, что правительство утвердило дополнительную субвенцию для местных бюджетов в размере 283 млн грн. Эти средства будут направлены на улучшение жилищных условий для ветеранов из числа внутренне перемещенных лиц, получивших ранения и инвалидность при защите нашего государства.
Напомним, ранее сообщалось, что с мая в Украине заработала ипотека под 3% для переселенцев. Отмечалось, что кредиты будут предоставляться на 20 лет. Общая площадь жилья, которое можно приобрести – 63 квадратных метра на семью. Первый взнос составит 6% стоимости жилья.
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