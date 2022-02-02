На Харківщині розбудили бабака Тимка: що навіщував "народний синоптик"

Бабак Тимко ІІІ напророкував ранню весну.

У середу, 2 лютого, на Харківщині розбудили бабака Тимка III. Гризун дав свій прогноз щодо настання весни.

Про це повідомляє кореспондент ТСН.

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Тимко, який усю зиму провів у селі Гайдари, це за 50 кілометрів від Харкова, дістали з будиночка вдень 2 лютого. Оскільки день був досить хмарний, бабак свою тінь не побачив, що за прикметами має свідчити про ранню весну. Якщо ж побачив свою тінь, що буває у сонячні дні, то слід готуватись ще до затяжної зими.

"Весна буде досить нестабільною. Каже, що на нас чекають температурні коливання. Весна прийде за розкладом, але буде досить прохолодною", - пояснила наукова співробітниця кафедри біології Харківського національного університету ім. Каразіна Надія Токарська.

Бабак заліг у сплячку ще наприкінці жовтня і зоологи кажуть, що він добряче відпочив. Адже цьогоріч на Харківщині були міцні морози, тож прокидатися рано гризун не бажав. Раніше Тимко зимував зі своєю подругою Лідою, втім цього року вона померла - у самоті гризун сумує.

"Тимко овдовів. Чекає наречену, може у когось буде можливість посприяти зайвою самочкою бабака", - каже працівник біологічної станції ХНУ ім. В.Н. Каразіна Володимир Ронкін.

Тимко вже третій у поколінні народних синоптиків. Від 2004 року погоду прогнозували його дід та батько. І усіх називали одним іменем - Тимко.

За традицією, окрім метеорологічних прогнозів, Тимкові третьому пропонують навіщувати про наболілі теми. Цього разу гризун мав сказати, якою стравою краще заїдати стрес. На вибір йому поставили борщ з пампушками, чорний хліб з салом та вареники з цибулею. Тимко обрав сало.

"Прогнозів правдивих 80 на 20. Питання в тому, що це залежить від людей, тому що ми знаємо, що є люди оптимісти, якщо не справдилось, вони не помітили, а є песимісти", - каже Людмила Доля, співробітниця біологічної станції ХНУ ім. В.Н. Каразіна.

Є в Тимка і конкуренти - це львів'яни Марічка та Мишко. Львівські бабаки віщують за два тижні після Тимка і ці прогнози зазвичай щорічно співпадали.

Втім, цьогоріч Марічка з Мишком прокинулися ще на початку січня і таким коротким сном спрогнозували коротку зиму. Прогнози харківського та львівських бабаків вкотре збіглися. Тож чекаємо на потепління.

Нагадаємо, раніше синоптики дали прогноз погоди на зиму 2021-2022 рр. в Україні та повідомили, що вона буде теплішою за попередні, а найбільш аномально теплим стане січень.

Прогноз від бабака: що навіщував Тимко про весну | Новини України

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