Розстріл солдатів у Дніпрі: батьки строковиків, які постраждали від "дідівщини", мітингуватимуть під Офісом президента

Розстріл солдатів у Дніпрі: батьки строковиків, які постраждали від "дідівщини", мітингуватимуть під Офісом президента

Захід ініціювали родини, в яких діти загинули внаслідок нестатуних відносин під час проходження служби.

Родичі загиблих строковиків у військових частинах України проведуть "Мітинг справедливості" під Офісом президента України у Києві. Він відбудеться завтра, 3 лютого, о 10.00 перед входом до будівлі.

Про це ТСН.ua повідомив президент НГО "Міжнародний центр допомоги" Сергій Косяк.

За його словами, захід ініціювали родини, в яких діти загинули внаслідок нестатуних відносин під час проходження служби.

"Родичі загиблих неодноразово зверталися до військової прокуратури, правозахисних організацій, Офісу Президента, але ніхто досі не покараний. В акції візьмуть участь батьки військовослужбовців, які загинули у 2018-2019 роках у військовій частині НГУ 3021, де служив Артемій Рябчук. Мета заходу - привернути увагу громадськості, влади, керівників силових структур до того безладу, який коїться у різних військових частинах, що призводить до жахливих трагедій", - повідомляють організатори.

Учасники акції вимагають поновити розгляд кримінальних справ та покарання для винних щодо кожного окремого випадку загибелі їхніх синів, і скаржаться, що правоохоронні органи та ДБР затягують слідство, фальшують та знищують докази, не відкривають кримінальні провадження, або закривають їх, не повідомивши постраждалу сторону.

"Це - кругова порука, яку ми маємо намір розірвати задля того, аби припинити ці злочинні дії та зупинити вбивства наших рідних та близьких", - говорять організатори акції.

Організаторами заходу виступили ГО "Родини нескорених" та "Міжнародний центр допомоги".

Нагадаємо, що у Дніпрі 20-річний строковик Артемій Рябчук розстріляв товаришів по службі з автомата. П'ятеро з них загинули, п'ятеро отримали поранення і перебувають у лікарні. В зв'язку з цими подіями в Мережі почали обговорювати причини такого вчинку, зокрема і підняли питання "дідівщини".

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