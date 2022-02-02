У МОЗ розповіли, коли штам "Омікрон" витіснить "Дельту"

Це світова тенденція.

Штам коронавірусу "Омікрон" зможе незабаром витіснити варіант "Дельта", який циркулює в Україні.

Про це під час брифінгу заявив головний санітарний лікар Ігор Кузін.

За його словами, пікові показники захворюваності коронавірусом припадуть на середину лютого. "Омікрон" скоро витіснить "Дельту". Світові тенденції підтверджують, що для цього потрібно до восьми тижнів поширення нового варіанту", - зазначив Кузін.

Новий штам характеризується швидким поширенням. Саме тому в Мінохорони здоров'я закликають не лише до вакцинації, а й дотримуватися карантинних заходів. Зокрема:

носити маску;

обмежити відвідування місць великого скупчення людей;

часто провітрювати приміщення;

часто мити руки з милом;

не торкатись очей, носа, рота немитими руками;

уникати обіймів, поцілунків і рукостискань.

Як повідомлялося, в Україні станом на 2 лютого через погіршення ситуації з COVID-19 вже 20 областей та Київ перебувають у "помаранчевій" зоні. Лише Кіровоградська та Полтавська області перебувають у "жовтій" зоні.

У МОЗ назвали шість областей, які найближчим часом можуть "почервоніти". Це Волинська, Донецька, Житомирська, Закарпатська, Одеська, Сумська області.