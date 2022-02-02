В Минздраве рассказали, когда штамм "Омикрон" вытеснит "Дельту"

Это мировая тенденция.

Штамм коронавируса "Омикрон" сможет вскоре вытеснить циркулирующий в Украине вариант "Дельта".

Об этом на брифинге заявил главный санитарный врач Игорь Кузин.

По его словам, пиковые показатели заболеваемости коронавирусом придутся на середину февраля. "Омикрон" скоро вытеснит "Дельту". Мировые тенденции подтверждают, что для этого необходимо до восьми недель распространения нового варианта", — отметил Кузин.

Новый штамм характеризуется скорым распространением. Именно поэтому в Минздраве призывают не только к вакцинации, но и соблюдать карантинные меры. В частности:

носить маску;

ограничить посещение мест большого скопления людей;

часто проветривать помещение;

часто мыть руки с мылом;

не касаться глаз, носа, рта немытыми руками;

избегать объятий, поцелуев и рукопожатий.

Как сообщалось, в Украине по состоянию на 2 февраля из-за ухудшения ситуации с COVID-19 уже 20 областей и Киев находятся в "оранжевой" зоне. Только Кировоградская и Полтавская области находятся в "желтой" зоне.

В Минздраве назвали шесть областей, которые в ближайшее время могут "покраснеть". Это Волынская, Донецкая, Житомирская, Закарпатская, Одесская, Сумская области.