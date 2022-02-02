В Днепре маршрутку занесло под фуру: есть жертва

В Днепре маршрутку занесло под фуру: есть жертва

Бус занесло и развернуло.

Один пассажир маршрутки погиб, еще один получил травмы в результате аварии в Днепре.

Об этом идет речь в ТСН.12.00.

Она произошла в пригороде около восьми утра. Маршрутка ехала по прямому участку улицы, когда бус вдруг занесло и развернуло. Заднюю часть буса отбросило прямо под едущую навстречу фуру.

49-летний пассажир маршрутки погиб на месте. Еще одного мужчину доставили в больницу с ушибами. Полиция выясняет причины ДТП.

В Днепре с утра снежит при плюсовой температуре, но пути не скользкие – снег очень быстро тает.

Новости Днепра: утром маршрутка столкнулась с фурой – погиб один пассажир

Напомним, что также два человека погибли, еще один получил травмы во время ночной аварии в Днепре.

Читайте также:

Синоптикиня рассказала, когда в Украину вернутся морозы

Кузьма погиб 7 лет назад: в чем его феномен и как на известие о смерти отреагировали родные

"Больше не могу, хочу жить, помогите": в Харькове муж 5 лет бьет жену на глазах у детей (видео)