В Днепре маршрутку занесло под фуру: есть жертва

Бус занесло и развернуло.
Один пассажир маршрутки погиб, еще один получил травмы в результате аварии в Днепре.
Об этом идет речь в ТСН.12.00.
Она произошла в пригороде около восьми утра. Маршрутка ехала по прямому участку улицы, когда бус вдруг занесло и развернуло. Заднюю часть буса отбросило прямо под едущую навстречу фуру.
49-летний пассажир маршрутки погиб на месте. Еще одного мужчину доставили в больницу с ушибами. Полиция выясняет причины ДТП.
В Днепре с утра снежит при плюсовой температуре, но пути не скользкие – снег очень быстро тает.
Напомним, что также два человека погибли, еще один получил травмы во время ночной аварии в Днепре.
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