У Дніпрі маршрутку занесло під фуру: є жертва

У Дніпрі маршрутку занесло під фуру: є жертва

Бус занесло та розвернуло.

Один пасажир маршрутки загинув, ще один дістав травми внаслідок аварії у Дніпрі.

Про це йдеться в ТСН.12.00.

Вона сталася у передмісті близько восьмої ранку. Маршрутка їхала прямою ділянкою вулиці, коли бус раптом занесло та розвернуло. Задню частину бусу відкинуло просто під фуру, що їхала назустріч.

49-річний пасажир маршрутки загинув на місці. Ще одного чоловіка доправили до лікарні із забиттями. Поліція з’ясовує причини ДТП.

У Дніпрі від ранку сніжить за плюсової температури, але шляхи не слизькі- сніг дуже швидко тане.

Новини Дніпра: вранці маршрутка зіткнулася з фурою – загинув один пасажир

Нагадаємо, що також двоє людей загинуло, ще одна дістала травми під час нічної аварії у Дніпрі.

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