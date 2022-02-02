У Дніпрі маршрутку занесло під фуру: є жертва

Бус занесло та розвернуло.
Один пасажир маршрутки загинув, ще один дістав травми внаслідок аварії у Дніпрі.
Про це йдеться в ТСН.12.00.
Вона сталася у передмісті близько восьмої ранку. Маршрутка їхала прямою ділянкою вулиці, коли бус раптом занесло та розвернуло. Задню частину бусу відкинуло просто під фуру, що їхала назустріч.
49-річний пасажир маршрутки загинув на місці. Ще одного чоловіка доправили до лікарні із забиттями. Поліція з’ясовує причини ДТП.
У Дніпрі від ранку сніжить за плюсової температури, але шляхи не слизькі- сніг дуже швидко тане.
Нагадаємо, що також двоє людей загинуло, ще одна дістала травми під час нічної аварії у Дніпрі.
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