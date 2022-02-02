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"Велике будівництво" Зеленського розширить об'їзну Львова 

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"Велике будівництво" Зеленського розширить об'їзну Львова 

Дорога буде сучасною та відповідатиме параметрам І-Б категорії з транспортними розв’язками в різних рівнях.

Служба автомобільних доріг у Львівській області повідомляє, що спільно із Львівською обласною державною адміністрацією проводяться консультації та робочі зустрічі щодо реконструкції існуючої об’їзної дороги Львова на ділянках Західного обходу та частини автомобільної дороги М-06 Київ-Чоп.

Проєкт буде здійснено в рамках реалізації програми президента Володимира Зеленського "Велике будівництво".

"У "час пік" на цій дорозі в заторах можна простояти чимало часу. А це, у свою чергу, сприяє зниженню безпеки дорожнього руху, відпрацьовані гази автотранспорту суттєво впливають на екологію регіону, а про комфорт взагалі не варто говорити", – наголошує Служба автомобільних доріг. 

Щодо того, як краще організувати початок реконструкції, нині тривають наради із керівниками ряду об’єднаних територіальних громад. При цьому певний алгоритм дій напрацьовано вже: станом на сьогодні є проєктна документація, котра очікує на експертизу, інформує керівник Служби автомобільних доріг у Львівській області Олег Береза.

"Крім цього, ми вже розпочали процедури з підготовки для викупу та вилучення земель. Наразі активно проводимо відповідні роботи із Зимноводівською ОТГ та очікуємо у найближчі дні активного сприяння зі сторони міста Львова у частині селища Рудно та Рясне-Руська Львівської ОТГ", – додали у дорожньому відомстві.

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Передбачається, що реконструйована дорога буде сучасною та відповідатиме параметрам І-Б категорії з транспортними розв’язками в різних рівнях.

Тим часом загалом в Україні, з початку запуску "Великого будівництва", відремонтовано вже 14 тисяч км доріг, повідомляє координатор програми та заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко. До 2024 року обсяг реконструйованих доріг сягне 24 тисяч км.

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