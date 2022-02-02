Легковик протягнуло під фурою: у Дніпрі сталася смертельна аварія

Легковик протягнуло під фурою: у Дніпрі сталася смертельна аварія

Авто на повній швидкості влетіло у ванажівку.

Двоє людей загинуло, ще одна дістала травми під час нічної аваріі у Дніпрі.

Про це розповіли у ТСН.Ранок 2 лютого.

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Смертельну ДТП зафіксували камери спостереження. Усе сталося близько 01:00 на в’їзді в місто. Видно, як вантажівка виїжджає на проспект на зелений сигнал світлофора. В цей час там мчить легковик в бік середмістя. Авто навіть не гальмує і на повній швидкості врізається у фуру.

Легковик просто зім’яло, ще й протягнуло під вантажівкою. Двоє людей загинули миттєво. Ще одного постраждалого доправила до лікарні швидка допомога.

Новини Дніпра: на в`їзді до міста легковик на повній швидкості в`їхав у фуру - двоє людей загинуло

Світлофори на цій ділянці добре видно. Проспект уночі має освітлення. Чому водій легковика порушив правила, з’ясовують слідчі.

Як повідомлялося, на трасі Київ-Чоп у понеділок, 31 січня, зіткнулись легковий автомобіль та вантажівка. У ДТП загинув 27-річний чоловік.

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