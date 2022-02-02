Легковик протягнуло під фурою: у Дніпрі сталася смертельна аварія

Авто на повній швидкості влетіло у ванажівку.
Двоє людей загинуло, ще одна дістала травми під час нічної аваріі у Дніпрі.
Про це розповіли у ТСН.Ранок 2 лютого.
Смертельну ДТП зафіксували камери спостереження. Усе сталося близько 01:00 на в’їзді в місто. Видно, як вантажівка виїжджає на проспект на зелений сигнал світлофора. В цей час там мчить легковик в бік середмістя. Авто навіть не гальмує і на повній швидкості врізається у фуру.
Легковик просто зім’яло, ще й протягнуло під вантажівкою. Двоє людей загинули миттєво. Ще одного постраждалого доправила до лікарні швидка допомога.
Світлофори на цій ділянці добре видно. Проспект уночі має освітлення. Чому водій легковика порушив правила, з’ясовують слідчі.
Як повідомлялося, на трасі Київ-Чоп у понеділок, 31 січня, зіткнулись легковий автомобіль та вантажівка. У ДТП загинув 27-річний чоловік.
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