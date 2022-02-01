З Днем ангела Інни: оригінальні привітання у віршах, листівках і картинках

Існує дві версії походження імені Інна. За однією воно прийшло до нас від латинського слова і означає “плавати”. За іншою це колишнє чоловіче ім’я. Так звали одного зі скіфів-християн, а жіночим воно стало через помилку під час переписування тексту.
Коли святкувати День ангела Інни?
Іменини Інни 2022 року за православним календарем святкують: 2 лютого і 3 липня.
Інна з дитинства досить вперта дівчинка, яка буває нетерплячою та примхливою. Зростає рухливою і активною дитиною. Допитлива, а тому добре вчиться. Має добрий характер, а тому стає хорошою подругою. В дорослому віці Інна залишається рухливою і енергійною. Часто перебуває в пошуку нових пригод. Жінка має вольовий характер і вміє бути наполегливою.
Привітання з Днем ангела Інни своїми словами
Інна! Вітаю з Днем Ангела Інни! Бажаю тобі, щоб в душі завжди панував мир і спокій, щира віра наповнювала світлом і благодаттю серце, а любов не піддавалася ніяким життєвим випробуванням.
***
Інна, вітаю тебе з Днем твого Ангела! Бажаю, щоб твій Ангел приносив багато тепла і світла, радості і любові. Нехай твоє життя наповнюється тільки приголомшливими подіями і чудовими враженнями. Достатку, кохання і благополуччя!
***
Дорога Інна. Вітаю тебе з чудовим святом – Днем Ангела Інни! Нехай твій добрий ангел дарує твоїй душі світло надії, захищає від усіляких негараздів і дарує здоров’я й силу.
***
Дорога Інна! Вітаю з твоїм прекрасним і радісним днем – Днем Ангела. Нехай життя твоє буде світлим і щасливим, нехай доля дарує вірну любов і справжнє благо, нехай в будинку твоєму завжди панує мир і затишок, нехай на душі завжди буде свято і радість. Хай щастить.
***
У День Ангела Інни бажаю щирих сердечних поривів, віри в краще і душевної благодаті. Нехай твій ангел вберігає тебе від всього лихого і подарує своє благословення.
***
Дорога Інна. В День твого Ангела від чистого серця хочу побажати мудрості і гідності, честі і благородства, міцної віри і бравих сил, небесної благодаті і нескореного характеру, світлих надій і чистої любові, доброго світу і щирих молитв.
***
Вітаю, Інна, з цим чудовим святом душі – Днем Ангела. Хочу тобі побажати нев’янучої краси і щирої доброти серця, приємних сюрпризів життя і великих успіхів у твоїх справах, відмінного настрою і чудових життєвих ідей, впевнених сил і чудових друзів.
***
Дорога Інна. Вітаю тебе з Днем Ангела. Нехай яскравими фарбами, ароматними квітами, щасливими хвилинами, добрими новинами, веселими ідеями, вірними друзями і великою любов’ю буде завжди сповнене твоє життя.
***
Вітаю з Днем Ангела Інни. Нехай ангел допоможе тобі у важкі хвилини, наділить здоров’ям, любов’ю, посприяє в досягненні поставленої мети і захистить від всього лихого у житті.
***
Інна! Вітаю з Днем Ангела і хочу побажати завжди любити, сподіватися, вірити і ніколи не залишати своє серце в сутінках смутку і розчарувань. Нехай кожен новий день дарує щастя, радість і світлу посмішку. Всіх благ і здоров’я!
Привітання з Днем ангела Інни: вірші
Хай Інну нашу, ангел вберігає,
І в усьому, завжди, їй допомагає!
Хай тобі Господь із неба,
Додає усе що треба.
Щоб добре серце мала,
І усім допомагала,
Розцвітала, багатіла,
І з роками молоділа.
Друзі щоб добра бажали,
На роботі поважали,
Щоби жити було мило,
Щоб завжди була щаслива!
***
Сонце із неба радісно сяє,
Проміння для тебе в букетик збирає,
Вітер шепоче, мов промовляє,
Тебе з іменинами Інна вітає!
Вечір приходить, небо темніє,
Зорями небо твоє ім’я малює,
Місяць в віконце твоє заглядає,
Тебе з іменинами Інна вітає!
***
Твоє ім’я Інна — найкраще із імен,
Яким тебе благословила мати,
І ангел взяв тебе під свій покров,
Щоб до кінця життя оберігати!
Хай він з тобою разом довгий шлях пройде,
З тобою разом хай сумує і радіє,
Ти вір йому, бо він не підведе,
На нього завжди буде й є надія!
***
Інна! Ти вір в життя і будь собою.
Хай час летить собі, а ти,
Як сонце ранньою весною,
Цвіти проміння золотим.
І хай в очах твоїх відкритих
Нестримна молодість буя,
І хай несе тебе по світу
Життя бурхлива течія.
І завжди ангел-хоронитель
Тебе боронить від біди,
Ти просто вмій життю радіти
Й по ньому з усмішкою йди!
***
У кожного є ангел хоронитель,
Що пише книгу нашого життя,
А ще є в небі ангел покровитель,
Що молиться про твоє майбуття.
Він був колись людиною, як ми із вами,
І серед людей, таких як ми із вами жив,
Лиш Бога він любив найбільше,
І лиш йому він вірою служив.
Бери із нього приклад та старайся,
Прожити з вірою усе своє життя,
Щоби колись Господь враз міг тебе обняти,
Й сказать таке: о Інна, ти моє дитя!
***
Хай ангел допоможе крокувати стежками життя,
А Господь подарує долю мрії,
В день іменин хай серце переповнять почуття,
Душа від щастя запалає та зрадіє,
Здоров’я ще бажаємо на сотню літ,
В любові та достатку процвітання,
Нехай в цей день лунають з всіх сторін,
З Днем Ангела Інна, найкращі привітання!
***
Свят у світі є багато.
Лиш у Інни нині свято —
Наймиліше від усіх:
Привітання й дружній сміх —
Все — тобі, усе — для тебе!
Поглядає ангел з неба,
На твоє веселе свято,
Й ніби хоче нагадати,
Що заступник в тебе є,
На ім’я, як і твоє.
Він тебе оберігає,
Любить і застерігає:
Добра будь та люби Бога,
І молися до святого —
Й кожен день свій іменин,
Будь щаслива разом з ним!
***
Наче зіронька у небі,
Ви прекрасна повсякчас.
Інна дорогенька й люба,
Завжди радуєте нас.
Хочем побажать сьогодні
В цей святковий для Вас час,
Море радості й кохання,
Поцілунок – ось для Вас!
***
Ти Інна наше чудо,
В світі кращої нема.
Добра ти і благородна,
І красива і мила.
З іменинами вітаєм,
І бажаєм ми в цей день:
Будь кохана і щаслива,
Гарних шлем тобі пісень!
***
Інна! З днем ангела вітаєм,
Всього найкращого бажаєм!
Ти сама красива й така величава,
Чекають в житті тебе лаври та слава!
Що ще сьогодні побажати?
Звичайно мудрість осягати!
Хай буде життя для тебе прекрасне,
А небо завжди буде світле та ясне!
Привітання з Днем ангела Інни: смс
Інночко люба, мамина втіхо!
Іскрися здоров’ям, дзвіночками сміху –
Щоб радість і щастя тебе обнімали,
Щоб ангели Божі тебе вберігали!
***
Хай святкове янголятко
Принесе кохання в хатку,
Інні нашій всі дарунки
Тільки вищого гатунку.
Посміхайся і радій
Цілий рік на крилах мрій!
***
Бажаю, щоб усе задумане здійснилось у житті,
З Днем Ангела Інна, моя добра й мила,
Хай буде радість у твоїй душі,
І понад все — щоб була ти щаслива!
***
Нехай під крилами своїми
Інну ангел береже,
Дарує лиш приємні миті,
І долю добру хай пошле.
***
В День Ангела Інни, бажаю я любові
І від душі успішних перемог,
Натхнення, щастя світлого, здоров’я,
І хай тебе оберігає Бог!
***
Хай серце радістю наповниться сьогодні,
Хай Інна — покровителька з небес,
Для тебе в Бога вимолить дві сотні,
Щасливих літ, здоров’я і чудес!
***
З Днем Ангела Інни мої найщиріші привітання,
Від всього серця, з побажаннями добра,
В здоров’ї й радості, сто років процвітання,
Любові, щастя та родинного тепла!
***
Хай Ангел простелить квіти прекрасні
На довгій життєвій стежині.
Хай тануть у серці щастя й кохання
І радістю повниться кожна година!
З днем Ангела
***
Нехай під крилами своїми
твій ангел береже тебе,
Дарує лиш приємні миті,
і долю добру хай пошле!
***
З Днем Ангела Інну я вітаю,
Всіх благ земних тобі я побажаю,
За душу людяну і простоту,
За добре серце й доброту,
Хай ангел тобі подарує натхнення,
А Бог — людське благословення!