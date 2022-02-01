Привітання з Днем Ангела Інни: своїми словами, вірші, картинки і смс / Pexels

З Днем ангела Інни: оригінальні привітання у віршах, листівках і картинках

З Днем ангела Інни: оригінальні привітання у віршах, листівках і картинках

Існує дві версії походження імені Інна. За однією воно прийшло до нас від латинського слова і означає “плавати”. За іншою це колишнє чоловіче ім’я. Так звали одного зі скіфів-християн, а жіночим воно стало через помилку під час переписування тексту.

Коли святкувати День ангела Інни?

Іменини Інни 2022 року за православним календарем святкують: 2 лютого і 3 липня.

Інна з дитинства досить вперта дівчинка, яка буває нетерплячою та примхливою. Зростає рухливою і активною дитиною. Допитлива, а тому добре вчиться. Має добрий характер, а тому стає хорошою подругою. В дорослому віці Інна залишається рухливою і енергійною. Часто перебуває в пошуку нових пригод. Жінка має вольовий характер і вміє бути наполегливою.

Привітання з Днем ангела Інни своїми словами

Інна! Вітаю з Днем Ангела Інни! Бажаю тобі, щоб в душі завжди панував мир і спокій, щира віра наповнювала світлом і благодаттю серце, а любов не піддавалася ніяким життєвим випробуванням.

Привітання з Днем ангела Інни

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Інна, вітаю тебе з Днем твого Ангела! Бажаю, щоб твій Ангел приносив багато тепла і світла, радості і любові. Нехай твоє життя наповнюється тільки приголомшливими подіями і чудовими враженнями. Достатку, кохання і благополуччя!

Привітання з Днем ангела Інни

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Дорога Інна. Вітаю тебе з чудовим святом – Днем Ангела Інни! Нехай твій добрий ангел дарує твоїй душі світло надії, захищає від усіляких негараздів і дарує здоров’я й силу.

Привітання з Днем ангела Інни

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Дорога Інна! Вітаю з твоїм прекрасним і радісним днем – Днем Ангела. Нехай життя твоє буде світлим і щасливим, нехай доля дарує вірну любов і справжнє благо, нехай в будинку твоєму завжди панує мир і затишок, нехай на душі завжди буде свято і радість. Хай щастить.

Привітання з Днем ангела Інни

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У День Ангела Інни бажаю щирих сердечних поривів, віри в краще і душевної благодаті. Нехай твій ангел вберігає тебе від всього лихого і подарує своє благословення.

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Дорога Інна. В День твого Ангела від чистого серця хочу побажати мудрості і гідності, честі і благородства, міцної віри і бравих сил, небесної благодаті і нескореного характеру, світлих надій і чистої любові, доброго світу і щирих молитв.

Привітання з Днем ангела Інни

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Вітаю, Інна, з цим чудовим святом душі – Днем Ангела. Хочу тобі побажати нев’янучої краси і щирої доброти серця, приємних сюрпризів життя і великих успіхів у твоїх справах, відмінного настрою і чудових життєвих ідей, впевнених сил і чудових друзів.

Привітання з Днем ангела Інни

***

Дорога Інна. Вітаю тебе з Днем Ангела. Нехай яскравими фарбами, ароматними квітами, щасливими хвилинами, добрими новинами, веселими ідеями, вірними друзями і великою любов’ю буде завжди сповнене твоє життя.

Привітання з Днем ангела Інни

***

Вітаю з Днем Ангела Інни. Нехай ангел допоможе тобі у важкі хвилини, наділить здоров’ям, любов’ю, посприяє в досягненні поставленої мети і захистить від всього лихого у житті.

Привітання з Днем ангела Інни

***

Інна! Вітаю з Днем Ангела і хочу побажати завжди любити, сподіватися, вірити і ніколи не залишати своє серце в сутінках смутку і розчарувань. Нехай кожен новий день дарує щастя, радість і світлу посмішку. Всіх благ і здоров’я!

Привітання з Днем ангела Інни: вірші

Хай Інну нашу, ангел вберігає,

І в усьому, завжди, їй допомагає!

Хай тобі Господь із неба,

Додає усе що треба.

Щоб добре серце мала,

І усім допомагала,

Розцвітала, багатіла,

І з роками молоділа.

Друзі щоб добра бажали,

На роботі поважали,

Щоби жити було мило,

Щоб завжди була щаслива!

Привітання з Днем ангела Інни

***

Сонце із неба радісно сяє,

Проміння для тебе в букетик збирає,

Вітер шепоче, мов промовляє,

Тебе з іменинами Інна вітає!

Вечір приходить, небо темніє,

Зорями небо твоє ім’я малює,

Місяць в віконце твоє заглядає,

Тебе з іменинами Інна вітає!

Привітання з Днем ангела Інни

***

Твоє ім’я Інна — найкраще із імен,

Яким тебе благословила мати,

І ангел взяв тебе під свій покров,

Щоб до кінця життя оберігати!

Хай він з тобою разом довгий шлях пройде,

З тобою разом хай сумує і радіє,

Ти вір йому, бо він не підведе,

На нього завжди буде й є надія!

Привітання з Днем ангела Інни

***

Інна! Ти вір в життя і будь собою.

Хай час летить собі, а ти,

Як сонце ранньою весною,

Цвіти проміння золотим.

І хай в очах твоїх відкритих

Нестримна молодість буя,

І хай несе тебе по світу

Життя бурхлива течія.

І завжди ангел-хоронитель

Тебе боронить від біди,

Ти просто вмій життю радіти

Й по ньому з усмішкою йди!

Привітання з Днем ангела Інни

***

У кожного є ангел хоронитель,

Що пише книгу нашого життя,

А ще є в небі ангел покровитель,

Що молиться про твоє майбуття.

Він був колись людиною, як ми із вами,

І серед людей, таких як ми із вами жив,

Лиш Бога він любив найбільше,

І лиш йому він вірою служив.

Бери із нього приклад та старайся,

Прожити з вірою усе своє життя,

Щоби колись Господь враз міг тебе обняти,

Й сказать таке: о Інна, ти моє дитя!

***

Хай ангел допоможе крокувати стежками життя,

А Господь подарує долю мрії,

В день іменин хай серце переповнять почуття,

Душа від щастя запалає та зрадіє,

Здоров’я ще бажаємо на сотню літ,

В любові та достатку процвітання,

Нехай в цей день лунають з всіх сторін,

З Днем Ангела Інна, найкращі привітання!

Привітання з Днем ангела Інни

***

Свят у світі є багато.

Лиш у Інни нині свято —

Наймиліше від усіх:

Привітання й дружній сміх —

Все — тобі, усе — для тебе!

Поглядає ангел з неба,

На твоє веселе свято,

Й ніби хоче нагадати,

Що заступник в тебе є,

На ім’я, як і твоє.

Він тебе оберігає,

Любить і застерігає:

Добра будь та люби Бога,

І молися до святого —

Й кожен день свій іменин,

Будь щаслива разом з ним!

Привітання з Днем ангела Інни

***

Наче зіронька у небі,

Ви прекрасна повсякчас.

Інна дорогенька й люба,

Завжди радуєте нас.

Хочем побажать сьогодні

В цей святковий для Вас час,

Море радості й кохання,

Поцілунок – ось для Вас!

Привітання з Днем ангела Інни

***

Ти Інна наше чудо,

В світі кращої нема.

Добра ти і благородна,

І красива і мила.

З іменинами вітаєм,

І бажаєм ми в цей день:

Будь кохана і щаслива,

Гарних шлем тобі пісень!

Привітання з Днем ангела Інни

***

Інна! З днем ангела вітаєм,

Всього найкращого бажаєм!

Ти сама красива й така величава,

Чекають в житті тебе лаври та слава!

Що ще сьогодні побажати?

Звичайно мудрість осягати!

Хай буде життя для тебе прекрасне,

А небо завжди буде світле та ясне!

Привітання з Днем ангела Інни: смс

Інночко люба, мамина втіхо!

Іскрися здоров’ям, дзвіночками сміху –

Щоб радість і щастя тебе обнімали,

Щоб ангели Божі тебе вберігали!

Привітання з Днем ангела Інни

***

Хай святкове янголятко

Принесе кохання в хатку,

Інні нашій всі дарунки

Тільки вищого гатунку.

Посміхайся і радій

Цілий рік на крилах мрій!

Привітання з Днем ангела Інни

***

Бажаю, щоб усе задумане здійснилось у житті,

З Днем Ангела Інна, моя добра й мила,

Хай буде радість у твоїй душі,

І понад все — щоб була ти щаслива!

Привітання з Днем ангела Інни

***

Нехай під крилами своїми

Інну ангел береже,

Дарує лиш приємні миті,

І долю добру хай пошле.

Привітання з Днем ангела Інни

***

В День Ангела Інни, бажаю я любові

І від душі успішних перемог,

Натхнення, щастя світлого, здоров’я,

І хай тебе оберігає Бог!

***

Хай серце радістю наповниться сьогодні,

Хай Інна — покровителька з небес,

Для тебе в Бога вимолить дві сотні,

Щасливих літ, здоров’я і чудес!

Привітання з Днем ангела Інни

***

З Днем Ангела Інни мої найщиріші привітання,

Від всього серця, з побажаннями добра,

В здоров’ї й радості, сто років процвітання,

Любові, щастя та родинного тепла!

Привітання з Днем ангела Інни

***

Хай Ангел простелить квіти прекрасні

На довгій життєвій стежині.

Хай тануть у серці щастя й кохання

І радістю повниться кожна година!

З днем Ангела

Привітання з Днем ангела Інни

***

Нехай під крилами своїми

твій ангел береже тебе,

Дарує лиш приємні миті,

і долю добру хай пошле!

Привітання з Днем ангела Інни

***

З Днем Ангела Інну я вітаю,

Всіх благ земних тобі я побажаю,

За душу людяну і простоту,

За добре серце й доброту,

Хай ангел тобі подарує натхнення,

А Бог — людське благословення!