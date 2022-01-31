Авто влетіло в дерево і загорілося: у Дніпрі сталася аварія

Водій і пасажирка опинилися у лікарні.
Нічна аварія сталася в Дніпрі: легковик мчав середмістям, врізався в дерево та загорівся.
Про це розповіли у ТСН.14:00 за 31 січня.
Момент зафіксували камери спостереження: близько 04:00 легковик їде порожньою вулицею, ймовірно, з перевищенням швидкості. На бруківці та трамвайний рейках авто починає заносити. Воно влітає у дерево на узбіччі. Спалахнула машина миттєво.
Пасажирка вийшла сама. Натомість водієві допомогав перехожий, що кинувся на допомогу. Рятувальники швидко загасили авто. Чоловіка та жінку шпиталізували.
Як повідомлялося, у Шевченківському районі Дніпра чорна кішка вирішили перетнути чотири смуги дороги і спровокувала ДТП. В аварії зіткнулися два легкові автомобілі. Слід зазначити, що внаслідок ДТП постраждалих немає, кішка дісталася протилежної сторони дороги та втекла.
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