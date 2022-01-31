На Закарпатті обірвався підвісний міст: камери зафіксували, як підлітки попадали у воду (відео)

На Закарпатті обірвався підвісний міст: камери зафіксували, як підлітки попадали у воду (відео)

За попередніми даними, внаслідок аварії моста травмувалася дитина.

У селі Богдан Рахівського району Закарпатьскої області обірвався підвісний міст, на якому у цей момент були підлітки. За даними місцевих мешканців, внаслідок події одна дитина травмувалась.

"Дитина лишилася жива, але має перелом ноги. Хто кладе на підвісний міст дитину..? Міст би ще добре би і почистити від снігу", - написав у соцмережі Facebook Василь Бочкор.

Відео з моментом обриву підвісного моста опублікував на своїй сторінці у Facebook Степан Мільчевич у неділю, 30 січня.

На кадрах з камер відеоспостереження видно, як начебто троє підлітків зайшли на середину мосту і почали його розгойдувати, після чого міст обірвався.

"Нехай кожний сам зробить свій висновок", - прокоментував відео автор.

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