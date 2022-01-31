Аліна Гросу зі старшим на 12 років бойфрендом позували на сіновалі

Пара влаштувала імпровізований фотосет.
Українська співачка Аліна Гросу разом з коханим, актором Романом Полянським проводять відпустку на курорті Буковель.
Звідти пара ділиться романтичними світлинами зі свого дозвілля. На сторінці в Instagram 26-річна Аліна і 38-рчний Роман показали, як влаштували собі імпровізовану фотосесію на сіновалі.
На сторінках в Instagram закохані розмістили знімки, де сидять на візку з сіном, а Полянський ніжно цілує свою обраницю у лоба: "А це ми на сінові. Тут, виявляється, м'яко та тепло", - підписали фото закохані.
Своєю чергою, шанувальники закоханих зазначили, що захоплюються їхньою парою і побажали їм безмежного щастя і кохання: "ви супер! Дуже гарні! Випромінюєте тепло і щастя!", "Аліно, ви розумниця і красуня і чоловік ваш нічого", "правильно! Перед весіллям треба сходити на сінник".
Читайте також: