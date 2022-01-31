Аліна Гросу зі старшим на 12 років бойфрендом позували на сіновалі

Аліна Гросу зі старшим на 12 років бойфрендом позували на сіновалі

Пара влаштувала імпровізований фотосет.

Українська співачка Аліна Гросу разом з коханим, актором Романом Полянським проводять відпустку на курорті Буковель.

Звідти пара ділиться романтичними світлинами зі свого дозвілля. На сторінці в Instagram 26-річна Аліна і 38-рчний Роман показали, як влаштували собі імпровізовану фотосесію на сіновалі.

instagram.com/alina_grosu

На сторінках в Instagram закохані розмістили знімки, де сидять на візку з сіном, а Полянський ніжно цілує свою обраницю у лоба: "А це ми на сінові. Тут, виявляється, м'яко та тепло", - підписали фото закохані.

instagram.com/alina_grosu

Своєю чергою, шанувальники закоханих зазначили, що захоплюються їхньою парою і побажали їм безмежного щастя і кохання: "ви супер! Дуже гарні! Випромінюєте тепло і щастя!", "Аліно, ви розумниця і красуня і чоловік ваш нічого", "правильно! Перед весіллям треба сходити на сінник".

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