Алина Гросу со старшим на 12 лет бойфрендом позировали на сеновале

Пара устроила импровизированный фотосет.
Украинская певица Алина Гросу вместе с возлюбленным, актером Романом Полянским проводят отпуск на курорте Буковель.
Оттуда пара делится романтическими фотографиями своего досуга. На странице в Instagram 26-летняя Алина и 38-летний Роман показали, как устроили себе импровизированную фотосессию на сеновале.
На страницах в Instagram влюбленные разместили снимки, где сидят на тележке с сеном, а Полянский нежно целует свою избранницу в лоб: "А это мы на сеновале. Здесь, оказывается, мягко и тепло", — подписали фото влюбленные.
В свою очередь, поклонники влюбленных отметили, что восхищаются их парой и пожелали им безграничного счастья и любви: "вы супер! Очень красивые! Излучаете тепло и счастье!", "Алина, вы умница и красотка и мужчина ваш ничего", "правильно! Перед свадьбой надо сходить на сеновал".
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