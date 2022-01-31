Категория
Гламур
LiveВсе публикацииЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаКоронавирусГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыВойна на ВостокеВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспортВсе авторы
Язык сайта
Українська версія

Алина Гросу со старшим на 12 лет бойфрендом позировали на сеновале

Дата публикации
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Алина Гросу со старшим на 12 лет бойфрендом позировали на сеновале

instagram.com/alina_grosu

Пара устроила импровизированный фотосет.

Украинская певица Алина Гросу вместе с возлюбленным, актером Романом Полянским проводят отпуск на курорте Буковель.

Оттуда пара делится романтическими фотографиями своего досуга. На странице в Instagram 26-летняя Алина и 38-летний Роман показали, как устроили себе импровизированную фотосессию на сеновале.

© instagram.com/alina_grosu
instagram.com/alina_grosu

На страницах в Instagram влюбленные разместили снимки, где сидят на тележке с сеном, а Полянский нежно целует свою избранницу в лоб: "А это мы на сеновале. Здесь, оказывается, мягко и тепло", — подписали фото влюбленные.

© instagram.com/alina_grosu
instagram.com/alina_grosu

В свою очередь, поклонники влюбленных отметили, что восхищаются их парой и пожелали им безграничного счастья и любви: "вы супер! Очень красивые! Излучаете тепло и счастье!", "Алина, вы умница и красотка и мужчина ваш ничего", "правильно! Перед свадьбой надо сходить на сеновал".

Читайте также:

Следующая публикация