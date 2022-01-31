Алина Гросу со старшим на 12 лет бойфрендом позировали на сеновале

Алина Гросу со старшим на 12 лет бойфрендом позировали на сеновале

Пара устроила импровизированный фотосет.

Украинская певица Алина Гросу вместе с возлюбленным, актером Романом Полянским проводят отпуск на курорте Буковель.

Оттуда пара делится романтическими фотографиями своего досуга. На странице в Instagram 26-летняя Алина и 38-летний Роман показали, как устроили себе импровизированную фотосессию на сеновале.

instagram.com/alina_grosu

На страницах в Instagram влюбленные разместили снимки, где сидят на тележке с сеном, а Полянский нежно целует свою избранницу в лоб: "А это мы на сеновале. Здесь, оказывается, мягко и тепло", — подписали фото влюбленные.

instagram.com/alina_grosu

В свою очередь, поклонники влюбленных отметили, что восхищаются их парой и пожелали им безграничного счастья и любви: "вы супер! Очень красивые! Излучаете тепло и счастье!", "Алина, вы умница и красотка и мужчина ваш ничего", "правильно! Перед свадьбой надо сходить на сеновал".

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