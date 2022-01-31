С сигаретой в постели: в Одессе в собственной квартире сгорел мужчина

С сигаретой в постели: в Одессе в собственной квартире сгорел мужчина

Пожар тушили почти 40 минут.

Сегодня, 31 января, в Одессе, в доме по улице Академика Глушко, загорелась квартира. Спасатели обнаружили тело мужчины.

Об этом сообщили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям.

Спасателям сообщили о пожаре в 05:50. Горели жилые помещения на пятом этаже многоэтажки. Из-за большого количества дыма сотрудникам ГСЧС пришлось работать в специальных аппаратах, защищающих глаза и органы дыхания.

Пожар тушили почти 40 минут. За это время выгорело около трех квадратных метров. Во время проверки в одной из комнат обнаружили тело хозяина квартиры. По данным спасателей, мужчина мог погибнуть из-за курения в постели. На месте работали 42 сотрудника ГСЧС и 12 пожарных машин.

Произошел пожар в одесской трехэтажке – хозяйка и ее сын в тяжелом состоянии | Новости Одессы

Напомним, в селе Нерубайские супруги отравились бытовым газом. Тела обнаружил сын погибших.

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