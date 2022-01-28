Обвал стены в одесском доме: погиб мужчина (видео)

Еще два человека получили травмы.

В Одессе, в Хуторском переулке 6/3, где в апреле 2021 года произошел взрыв газа, на строителя упала стена. Мужчина погиб.

Об этом "Суспильному" сообщила местная жительница Ирина Черниенко.

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Обрушения начались после начала демонтажных работ. Травмировались три человека. Их забрала "скорая".

Начальник караула ГСЧС капитан Гончарук уточнил, что один мужчина погиб, двоих госпитализировали с переломами.

В апреле прошлого года в результате взрыва газа в квартире на Хуторском переулке вспыхнул пожар. Он повредил часть опорной стены и межэтажную лестницу дома. Владелец квартиры, где раздался взрыв, скончался в больнице, еще четыре человека получили травмы. В мае в доме провели противоаварийные работы и разрушили часть стены.

Напомним, 28 января в 04:04 в Запорожье в четырехэтажном жилом доме (четыре подъезда) на втором этаже в квартире предварительно произошел взрыв газовоздушной смеси. Один человек погиб и еще двое получили травмы. Сейчас на месте происшествия продолжают работать спасатели и решается вопрос временного расселения людей.

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