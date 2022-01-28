Обвал стены в одесском доме: погиб мужчина (видео)

Еще два человека получили травмы.
В Одессе, в Хуторском переулке 6/3, где в апреле 2021 года произошел взрыв газа, на строителя упала стена. Мужчина погиб.
Об этом "Суспильному" сообщила местная жительница Ирина Черниенко.
Обрушения начались после начала демонтажных работ. Травмировались три человека. Их забрала "скорая".
Начальник караула ГСЧС капитан Гончарук уточнил, что один мужчина погиб, двоих госпитализировали с переломами.
В апреле прошлого года в результате взрыва газа в квартире на Хуторском переулке вспыхнул пожар. Он повредил часть опорной стены и межэтажную лестницу дома. Владелец квартиры, где раздался взрыв, скончался в больнице, еще четыре человека получили травмы. В мае в доме провели противоаварийные работы и разрушили часть стены.
Напомним, 28 января в 04:04 в Запорожье в четырехэтажном жилом доме (четыре подъезда) на втором этаже в квартире предварительно произошел взрыв газовоздушной смеси. Один человек погиб и еще двое получили травмы. Сейчас на месте происшествия продолжают работать спасатели и решается вопрос временного расселения людей.
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