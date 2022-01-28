Обвал стіни в одеському будинку: загинув чоловік (відео)

Ще двоє людей отримали травми.

В Одесі, в Хуторському провулку 6/3, де у квітні 2021 року стався вибух газу, на будівельника впала стіна. Чоловік загинув.

Про це "Суспільному" повідомила місцева мешканка Ірина Чернієнко.

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Обвалення почалися після початку демонтажних робіт. Травмувалися троє людей. Їх забрала "швидка".

Начальник караулу ДСНС капітан Гончарук уточнив, що один чоловік загинув, двох ушпиталили з переломами.

У квітні минулого року внаслідок вибуху газу у квартирі на Хуторському провулку спалахнула пожежа. Вона пошкодила частину підпорної стіни та міжповерхові сходи будинку. Власник квартири, де пролунав вибух, помер у лікарні, ще чотири людини травмувалося. У травні в будинку провели протиаварійні роботи та зруйнували частину стіни.

Нагадаємо, 28 січня о 04:04 у м. Запоріжжя в чотириповерховому житловому будинку (чотири під’їзди) на другому поверсі в квартирі попередньо стався вибух газоповітряної суміші. Одна людина загинула і ще двоє зазнали травм. Наразі на місці події продовжують працювати рятувальники та вирішується питання щодо тимчасового розселення людей.

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