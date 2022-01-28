Обвал стіни в одеському будинку: загинув чоловік (відео)

Ще двоє людей отримали травми.
В Одесі, в Хуторському провулку 6/3, де у квітні 2021 року стався вибух газу, на будівельника впала стіна. Чоловік загинув.
Про це "Суспільному" повідомила місцева мешканка Ірина Чернієнко.
Обвалення почалися після початку демонтажних робіт. Травмувалися троє людей. Їх забрала "швидка".
Начальник караулу ДСНС капітан Гончарук уточнив, що один чоловік загинув, двох ушпиталили з переломами.
У квітні минулого року внаслідок вибуху газу у квартирі на Хуторському провулку спалахнула пожежа. Вона пошкодила частину підпорної стіни та міжповерхові сходи будинку. Власник квартири, де пролунав вибух, помер у лікарні, ще чотири людини травмувалося. У травні в будинку провели протиаварійні роботи та зруйнували частину стіни.
Нагадаємо, 28 січня о 04:04 у м. Запоріжжя в чотириповерховому житловому будинку (чотири під’їзди) на другому поверсі в квартирі попередньо стався вибух газоповітряної суміші. Одна людина загинула і ще двоє зазнали травм. Наразі на місці події продовжують працювати рятувальники та вирішується питання щодо тимчасового розселення людей.
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