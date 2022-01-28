Помер український чемпіон світу з боксу

Йому було 48 років.

На 49 році життя помер відомий український боксер - Володимир Вірчіс.

Про це повідомляє "Український бокс. Перевантаження" у Facebook.

Зазначається, що 22 січня 48-річний Вірчіс, який виступав у надважкій ваговій категорії, вийшов з дому та не повернувся. За інформацією Champion, ексбоксер наклав на себе руки. Останнім часом він перебував у депресії.

У 2003-04 роках Вірчис був інтерконтинентальним чемпіоном світу за версією IBF у надважкій вазі, а у 2005-06 роках – інтерконтинентальним чемпіоном за версією WBO. 2007 року Володимир переміг італійця Паоло Відоца та завоював чемпіонський титул EBU у хевівейті.

У своєму останньому бою, який відбувся 2009 року, Вірчіс переміг латвійця Едгарса Кальнарса. Після завершення кар'єри Вірчіс займався бізнесом. У нього була дружина Ірина та донька-студентка Аміна.

Загалом українець здобув 26 перемог у 28 боях (21 — нокаутом), зазнавши двох поразок.

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