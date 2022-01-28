Умер украинский чемпион мира по боксу

Ему было 48 лет.

На 49 году жизни скончался известный украинский боксер — Владимир Вирчис.

Об этом сообщает "Украинский бокс. Перегрузка" в Facebook.

Отмечается, что 22 января 48-летний Вирчис, выступавший в тяжелой весовой категории, вышел из дома и не вернулся. По информации Champion, экс-боксер покончил с собой. В последнее время он находился в депрессии.

В 2003-04 годах Вирчис был интерконтинентальным чемпионом мира по версии IBF в тяжелом весе, а в 2005-06 годах — интерконтинентальным чемпионом по версии WBO. В 2007 году Владимир победил итальянца Паоло Видоца и завоевал чемпионский титул EBU в хевивейте.

В своем последнем бою, состоявшемся в 2009 году, Вирчис победил латвийца Эдгарса Кальнарса. После завершения карьеры Вирчис занимался бизнесом. У него была жена Ирина и дочь-студентка Амина.

Всего украинец одержал 26 побед в 28 боях (21 — нокаутом), потерпев два поражения.

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