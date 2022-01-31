Авто влетело в дерево и загорелось: в Днепре произошла авария

Авто влетело в дерево и загорелось: в Днепре произошла авария

Водитель и пассажирка оказались в больнице.

Ночная авария произошла в Днепре: легковушка мчалась среди городов, врезалась в дерево и загорелась.

Об этом рассказали в ТСН.14:00 за 31 января.

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Момент зафиксировали камеры наблюдения: около 04:00 легковушка едет по пустой улице, вероятно, с превышением скорости. На брусчатке и трамвайных рельсах авто начинает заносить. Оно влетает в дерево на обочине. Вспыхнула машина мгновенно.

Пассажирка вышла сама. Водителю помогал прохожий, бросившийся на помощь. Спасатели быстро потушили автомобиль. Мужчину и женщину госпитализировали.

Новости Днепра: ночью автомобиль врезался в дерево и загорелся

Как сообщалось, в Шевченковском районе Днепра черная кошка решила пересечь четыре полосы дороги и спровоцировала ДТП. В аварии столкнулись два легковых автомобиля. Следует отметить, что в результате ДТП пострадавших нет, кошка досталась противоположной стороне дороги и скрылась.

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