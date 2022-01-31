Водитель сгорел в автомобиле: на Прикарпатье произошла масштабная авария

Столкнулись три автомобиля.

В Надворнянском районе на Прикарпатье столкнулись три автомобиля, один из которых загорелся.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС в Ивано-Франковской области.

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Отмечается, что авария с участием трех автомобилей произошла утром 31 января в селе Стримба. По предварительной информации, BMW при обгоне не справилось с управлением. Иномарка столкнулась с микроавтобусами Volkswagen. В результате удара легковушку с трассы отбросило в кювет. Она загорелась.

Спасатели ГСЧС ликвидировали пожар автомобиля. После этого они обнаружили тело мужчины без признаков жизни. Кроме того, несколько человек оказались в больнице, пишет местное издание Галка.

Как сообщалось, в городе Ирпень под Киевом маневровый поезд протаранил автобус "Богдан" на железнодорожном переезде. Пассажиров в транспорте не было. От удара автобус отбросило на обочину в бетонный забор. Его водитель госпитализирован с травмами.

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