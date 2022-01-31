Категория
Эксклюзив ТСН
LiveВсе публикацииЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаКоронавирусГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыВойна на ВостокеВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспортВсе авторы
Язык сайта
Українська версія

В Днепре легковушка врезалась в дерево и загорелась: есть пострадавшие

Дата публикации
Поделиться:
WhatsApp
Viber
В Днепре легковушка врезалась в дерево и загорелась: есть пострадавшие

Фото: facebook.com/frankivsk.police

Водителя из автомобиля вытаскивал бросившийся на помощь прохожий.

В Днепре легковушка мчалась посреди города, врезалась в дерево и загорелась. Случайные свидетели успели вытащить водителя. Он получил травмы, как и его пассажирка.

Об этом говорится в ТСН. Утро 31 января.

Момент ДТП зафиксировали камеры слежения. Около четырех утра легковушка едет по пустой улице, вероятно, с превышением скорости. На брусчатке и трамвайных рельсах авто начинает заносить. И оно влетает в дерево на обочине.

Вспыхнула машина мгновенно. Пассажир вышла сама. А вот водителя вытаскивал прохожий, бросившийся на помощь. Спасатели быстро потушили автомобиль. Мужчину и женщину госпитализировали.

Читайте также:

В Днепре легковушка врезалась в дерево и загорелась | Новости Украины

В Днепре легковушка врезалась в дерево и загорелась | Новости Украины
Следующая публикация