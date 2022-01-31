В Днепре легковушка врезалась в дерево и загорелась: есть пострадавшие

В Днепре легковушка врезалась в дерево и загорелась: есть пострадавшие

Водителя из автомобиля вытаскивал бросившийся на помощь прохожий.

В Днепре легковушка мчалась посреди города, врезалась в дерево и загорелась. Случайные свидетели успели вытащить водителя. Он получил травмы, как и его пассажирка.

Об этом говорится в ТСН. Утро 31 января.

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Момент ДТП зафиксировали камеры слежения. Около четырех утра легковушка едет по пустой улице, вероятно, с превышением скорости. На брусчатке и трамвайных рельсах авто начинает заносить. И оно влетает в дерево на обочине.

Вспыхнула машина мгновенно. Пассажир вышла сама. А вот водителя вытаскивал прохожий, бросившийся на помощь. Спасатели быстро потушили автомобиль. Мужчину и женщину госпитализировали.

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