У Дніпрі легковик врізався в дерево та загорівся: є постраждалі

Водія з автівки витягав перехожий, що кинувся на допомогу.
У Дніпрі легковик мчав середмістям, врізався в дерево та загорівся. Випадкові свідки встигли витягнути водія. Він зазнав травм, як і його пасажирка.
Про це йдеться в ТСН.Ранок 31 січня.
Момент ДТП зафіксували камери спостереження. Близько четвертої ранку легковик їде порожньою вулицею, ймовірно, з перевищенням швидкості. На бруківці та трамвайний рейках авто починає заносити. І воно влітає у дерево на узбіччі.
Спалахнула машина миттєво. Пасажирка вийшла сама. А от водія витягав перехожий, що кинувся на допомогу. Рятувальники швидко загасили авто. Чоловіка та жінку шпиталізували.
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