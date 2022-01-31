У Дніпрі легковик врізався в дерево та загорівся: є постраждалі

У Дніпрі легковик врізався в дерево та загорівся: є постраждалі

Водія з автівки витягав перехожий, що кинувся на допомогу.

У Дніпрі легковик мчав середмістям, врізався в дерево та загорівся. Випадкові свідки встигли витягнути водія. Він зазнав травм, як і його пасажирка.

Про це йдеться в ТСН.Ранок 31 січня.

Момент ДТП зафіксували камери спостереження. Близько четвертої ранку легковик їде порожньою вулицею, ймовірно, з перевищенням швидкості. На бруківці та трамвайний рейках авто починає заносити. І воно влітає у дерево на узбіччі.

Спалахнула машина миттєво. Пасажирка вийшла сама. А от водія витягав перехожий, що кинувся на допомогу. Рятувальники швидко загасили авто. Чоловіка та жінку шпиталізували.

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