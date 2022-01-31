Українцям заборгували зарплати на понад 3 мільярди гривень

Найбільші борги у Донецькій, Харківській і Дніпропетровській областях.

Заборгованість з зарплат в Україні зросла за рік на 70 мільйонів гривень. Зараз загальна сума боргу - понад 3 мільярди.

Такі дані оприлюднили в Держстаті, повідомляють у «Сніданку з 1+1»

Найбільша заборгованість зарплатні - у сфері адміністративної діяльності, інформації та телекомунікацій, фінансової та страхової діяльності.

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Серед регіонів - найбільше боргів у Донецькій, Харківській і Дніпропетровській областях.

Нагадаємо, що від сьогодні працівникам органів місцевого самоврядування, державних і комунальних закладів охорони здоров’я та різних комунальних установ та організацій потрібна хоча б одна доза щеплення від коронавірусу. Якщо щеплення не буде працівників відсторонятимуть від роботи без збереження заробітної плати.

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