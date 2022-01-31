Украинцам задолжали зарплаты более чем на 3 миллиарда гривен

Самые большие долги в Донецкой, Харьковской и Днепропетровской областях.
Задолженность по зарплатам в Украине выросла за год на 70 миллионов гривен. Сейчас общая сумма долга – более 3 миллиардов.
Такие данные обнародовали в Госстате, сообщают в «Сніданку з 1+1»
Наибольшая задолженность зарплаты – в сфере административной деятельности, информации и телекоммуникаций, финансовой и страховой деятельности.
Среди регионов – больше всего долгов в Донецкой, Харьковской и Днепропетровской областях.
Напомним, что с сегодняшнего дня работникам органов местного самоуправления, государственных и коммунальных учреждений здравоохранения и различных коммунальных учреждений и организаций требуется хотя бы одна доза прививки от коронавируса. Если прививка не будет работников будут отстранены от работы без сохранения заработной платы.
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