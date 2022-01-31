Жаркое по-домашнему: простой рецепт

Мясо с картофелем – универсальный набор, чтобы накормить всех и каждого.
Именно эти ингредиенты входят в состав жаркого по-домашнему, которое прекрасно подходит для ежедневного меню и можно поставить на праздничный стол.
Ингредиенты:
- 1 кг картофеля
- 800 г свинины
- 2 луковицы
- 2 моркови
- растительное масло
- вода
- лавровый лист
- черный молотый перец
- соль
Приготовление
Свинину вымыть, обсушить, нарезать кусочками средней величины и обжарить на сильном огне до образования румяной корочки в небольшом количестве растительного масла.
Отдельно в раскаленном растительном масле обжарить до прозрачности мелкорубленный лук, добавить нарезанную соломкой морковь и жарить до золотистого цвета.
Очищенный картофель нарезать дольками, поместить в кастрюлю, сверху уложить мясо, на него овощную поджарку, залить все кипятком так, чтобы вода едва доставала до поверхности и тушить на медленном огне.
За 10-15 минут до готовности жаркое посолить, поперчить и добавить лавровый лист.
На заметку
Для приготовления жаркого по-домашнему выбирайте кусочки мякоти с жировой прослойкой, лучше всего подходит свиной ошеек.
В зависимости от сезона разнообразить вкус и состав блюда можно добавлением грибов, кабачков, баклажанов, стручковой фасоли, болгарского перца, перца чили. Особую пикантную нотку блюду придаст чернослив.
Еще больше обогатить аромат и вкус жаркого можно любыми сухими приправами.
Если хотите, чтобы блюдо получилось красивого светло-коричневого цвета и имело густой бархатистый соус, готовьте его в толстостенной кастрюле или казанке и томите подольше на легком огне.
Особый вкус приобретает жаркое, приготовленное в порционных керамических горшочках.