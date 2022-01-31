Печеня по-домашньому: простий рецепт

М'ясо з картоплею – універсальне поєднання для страви, щоб нагодувати всіх і кожного.

Саме ці інгредієнти входять до складу печені по-домашньому, яка чудово підходить для щоденного меню та святкового столу.

Інгредієнти:

1 кг картоплі

800 г свинини

2 цибулини

2 моркви

рослинна олія

вода

лавровий лист

чорний мелений перець

сіль

Приготування

Свинину вимити, обсушити, нарізати шматочками середньої величини й обсмажити в невеликій кількості олії на сильному вогні до утворення рум'яної скоринки.

Окремо в розпеченій олії обсмажити до прозорості подрібнену цибулю, додати нарізану соломкою моркву і смажити до золотистого кольору.

Очищену картоплю нарізати шматочками, покласти до каструлі, зверху викласти м'ясо, на нього овочеву піджарку, потім залити все окропом так, щоб вода ледь діставала до поверхні, і тушкувати на повільному вогні.

За 10-15 хвилин до готовності печеню посолити, поперчити та додати лавровий лист.

На замітку

Для приготування печені по-домашньому вибирайте шматочки м'якоті з жировим прошарком. Найкраще підходить свинячий ошийок.

Залежно від сезону, урізноманітнити смак та склад страви можна додаванням грибів, кабачків, баклажанів, стручкової квасолі, болгарського перцю, перцю чилі. Особливої пікантної нотки додасть страві чорнослив.

Ще більше збагатити аромат та смак печені можна будь-якими сухими приправами.

Якщо хочете, щоб страва вийшла гарного світло-коричневого кольору і мала густий оксамитовий соус, готуйте її в казанку або в товстостінній каструлі та якомога довше тушкуйте на легкому вогні.

Особливого смаку набуває печеня, приготовлена в порційних керамічних горщиках.