Водій згорів в автомобілі: на Прикарпатті сталася масштабна аварія

Зіштовхнулися три авто.
У Надвірнянському районі на Прикарпатті зіштовхнулися три автомобілі, один з яких загорілося.
Про це повідомляє пресслужба ДСНС в Івано-Франківській області.
Зазначається, що аварія за участі трьох автомобілів сталася вранці 31 січня у селі Стримба. За попередньою інформацією, BMW під час обгону не впоралося з кермуванням. Іномарка зіткнулася з мікроавтобусами Volkswagen. Внаслідок удару легковика з траси відкинуло в кювет. Він загорівся.
Рятувальники ДСНС ліквідували пожежу автомобіля. Після цього вони виявили тіло чоловіка без ознак життя. Крім того, кілька осіб опинилися у лікарні, пише місцве видання Галка.
Як повідомлялося, у місті Ірпінь під Києвом маневровий потяг протаранив автобус "Богдан" на залізничному переїзді. Пасажирів у транспорті не було. Від удару автобус відкинуло на узбіччя у бетонний паркан. Його водія госпіталізували з травмами.
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