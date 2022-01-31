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Водій згорів в автомобілі: на Прикарпатті сталася масштабна аварія

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Водій згорів в автомобілі: на Прикарпатті сталася масштабна аварія

УДСНС в Івано-Франківській області

Зіштовхнулися три авто.

У Надвірнянському районі на Прикарпатті зіштовхнулися три автомобілі, один з яких загорілося. 

Про це повідомляє пресслужба ДСНС в Івано-Франківській області. 

Зазначається, що аварія за участі трьох автомобілів сталася вранці 31 січня у селі Стримба. За попередньою інформацією, BMW під час обгону не впоралося з кермуванням. Іномарка зіткнулася з мікроавтобусами Volkswagen. Внаслідок удару легковика з траси відкинуло в кювет. Він загорівся.

 Рятувальники ДСНС ліквідували пожежу автомобіля. Після цього вони виявили тіло чоловіка без ознак життя. Крім того, кілька осіб опинилися у лікарні, пише місцве видання Галка.  

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Як повідомлялося, у місті Ірпінь під Києвом маневровий потяг протаранив автобус "Богдан" на залізничному переїзді. Пасажирів у транспорті не було. Від удару автобус відкинуло на узбіччя у бетонний паркан. Його водія госпіталізували з травмами. 

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