Синоптикиня розповіла, коли до України повернуться морози

Морози довго не утримаються.
До України повернуться морози: температура зменшиться 4-5 лютого
Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила синоптикиня Наталка Діденко.
"4-5 лютого морози в Україні посиляться до -5 -13 градусів. Проте надалі знову потеплішає до нуля", - повідомила синоптикиня.
За її словами, 3 лютого в Україні буде сніг, сніг з дощем, а також вітер. У Миколаївській, Запорізькій, Луганській та Донецькій областях очікують мокрий сніг та дощ. У центральних, Одеській, Херсонській, Сумській, Харківській областях без істотних опадів.
Температура повітря протягом дня буде від 3 морозу до 2 градусів тепла. На півдні та у східних областях буде завтра тепліше: -+2-6 градусів.
У Києві трохи сніжитиме. На дорогах ожеледиця. Температура повітря вночі буде -2-5 градуси. Вдень - від 2 морозу до 1 градуса тепла.
Нагадаємо, раніше синоптики дали прогноз погоди на зиму 2021-2022 рр. в Україні та повідомили, що вона буде теплішою за попередні, а найбільш аномально теплим стане січень.
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