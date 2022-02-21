Жодних поступок від ЄС і НАТО для Росії не буде: очільниця МЗС Естонії

Жодних поступок від ЄС і НАТО для Росії не буде: очільниця МЗС Естонії

Держави-члени ЄС та НАТО добре підготовлені до можливого сценарію російського вторгнення.

Міністерка закордонних справ Естонії Ева-Марія Лійметс заявила про неможливість будь-яких поступок з боку Євросоюзу та НАТО під загрозою застосування сили Росією.

Таку думку вона висловила в інтерв'ю Koyodo.

Ситуацію біля українських кордонів вона назвала "найбільшою кризою від часів Другої світової війни". "Я абсолютно переконана, що ми не повинні йти на жодні поступки (Росії – Ред.) з погляду архітектури європейської безпеки", – сказала Лійметс.

Вона наголосила, що держави-члени ЄС та НАТО добре підготовлені до можливого сценарію російського вторгнення. На випадок такого розвитку подій, нагосила міністерка, санкції є досить серйозними, щоб стримувати агресію Кремля. "Вони (Росія – Ред.) знають про наслідки", – зауважила Лійметс.

Як повідомлялося, президент США Джо Байден із посиланням на розвіддані стверджує, що Росія таки вторгнеться до України. Це може статися найближчими днями чи тижнями, переконаний очільник Білого дому. Байден наголосив, що Росія нині оточила Україну з трьох сторін - вздовж російського кордону, з Криму та з Білорусі.

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