Никаких уступок от ЕС и НАТО для России не будет: глава МИД Эстонии

Никаких уступок от ЕС и НАТО для России не будет: глава МИД Эстонии

Государства-члены ЕС и НАТО хорошо подготовлены к возможному сценарию российского вторжения.

Министр иностранных дел Эстонии Эва-Мария Лийметс заявила о невозможности каких-либо уступок со стороны Евросоюза и НАТО под угрозой применения силы Россией.

Такое мнение она высказала в интервью Koyodo.

Ситуацию у украинских границ она назвала "самым большим кризисом со времен Второй мировой войны". "Я абсолютно убеждена, что мы не должны идти ни на какие уступки (России – Ред.) с точки зрения архитектуры европейской безопасности", – сказала Лийметс.

Она подчеркнула, что государства-члены ЕС и НАТО хорошо подготовлены к возможному сценарию российского вторжения. В случае такого развития событий, подчеркнула министр, санкции достаточно серьезны, чтобы сдерживать агрессию Кремля. "Они (Россия – Ред.) знают о последствиях", – отметила Лийметс.

Как сообщалось, президент США Джо Байден со ссылкой на разведданные утверждает, что Россия все-таки вторгнется в Украину. Это может состояться в ближайшие дни или недели, убежден глава Белого дома. Байден подчеркнул, что Россия окружила Украину с трех сторон — вдоль российской границы, из Крыма и из Беларуси.

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