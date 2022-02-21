Генконсульства РФ во Львове, Харькове и Одессе прекратили прием граждан

Причинами в РФ назвали "эпидемиологическую ситуацию и действия западных держав".
Генеральные консульства России в Одессе, Харькове и Львове приостановили электронную запись на прием граждан.
Сообщения об этом появились на официальных сайтах генеральных консульств во Львове, Харькове и Одессе.
Россияне заявили, что прием приостановлен из-за "неблагоприятной эпидемиологической ситуации".
"В связи со сложной эпидемиологической ситуацией, а также временной оптимизацией штата генерального консульства Российской Федерации во Львове, что было сделано по аналогии с действиями ряда западных стран, запись на прием прекращена", — говорится в сообщении.
Аналогичная информация размещена на сайтах генконсульств РФ в Харькове и Одессе.
Всем гражданам рекомендуют обращаться в посольство РФ в Киеве.
Напомним, под посольством РФ провели акцию в поддержку крымских политзаключенных.
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