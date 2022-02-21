11 железных сломанных дверей, чтобы напомнить об 11 общественных крымско-татарских журналистах.

Поломанные двери как поломанные судьбы — под посольством РФ провели акцию в поддержку крымских политзаключенных.

Об этом идет речь в ТСН.14.00.

11 железных сломанных дверей, чтобы напомнить об 11 общественных крымско-татарских журналистах. Большинство из них в настоящее время отбывают сроки в тюрьмах России по сфабрикованным обвинениям в терроризме.

В целом, с начала российской оккупации Крыма более 125 украинцев имеют незаконные приговоры о заключении от 13 до 20 лет.

Акцию назвали "Крым. 5 утра", именно в это время ФСБшники обычно приходят с обысками в дома крымских татар в оккупированном Россией Крыму.

Пьесу под таким же названием зачитали вслух известные певцы. Дверь под посольством будет стоять только день, уже в конце недели их увидят в Варшаве и Берлине.

«Невозможно отстраненно это читать. Конечно, это страшно, потому что это страшные вещи, которые происходят сейчас, и невозможно понять, как это может быть в ХХІ веке, такое абсолютно бесправное обращение с людьми», — говорят участники акции.

«Мы, не имея возможности деоккупировать Крым сейчас, имеем возможность говорить об этом, по крайней мере, привлекать внимание к этому. Мы уверены, что настанет момент, когда эти строки мы будем читать в Крыму", - говорят протестующие.

Под Российским посольством провели акцию в поддержку крымских политзаключенных

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