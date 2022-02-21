Экс-жена Узелкова показала, как отпраздновала 42-летие

Фитнес-тренершу засыпали подарками.

Экс-жена украинского боксера Вячеслава Узелкова – Марина Боржемская – отпраздновала день рождения.

20 февраля фитнес-тренерше исполнилось 42 года. В своём Instagram знаменитость показала, как провела этот день. Так, рано именинницу поздравили ее дети и мамочка. Также в течение дня Марине дарили и присылали цветы и презенты. В частности, большого плюшевого мишку и ряд роскошных букетов. Спортсменка записала видеообращение с дочерью Оливией, сыном Робертом и мамой Галиной, где поблагодарила за внимание.

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"Безмерно благодарна! Вчера был невероятный день и я вас благодарю за поздравления, и внимание ко мне и моей семье. Каждый из вас сделал мой день особенным! Спасибо моим родным людям, которые всегда рядом и дарят мне приятные эмоции каждый день, а вчера постоянно осыпали подаркам, поцелуями и объятиями. Люблю вас", – поделилась Боржемская.

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