Евгений Кошевой похвастался видео пения 14-летней дочери

Юморист показал своего талантливого ребенка.

Художественный руководитель "Вечернего Квартала" и актер Студии "Квартал 95" Евгений Кошевой похвастался талантом своей старшей дочери.

В фотоблоге юморист поделился видео, где поет 14-летняя Варвара. Девушка, занимающаяся в школе талантов вокалом, спела My mind американской артистки YEBBA.

"Я тебя обожаю! Хочу к тебе на концерт! Я мы с мамой гордимся тобой", – признался звездный отец.

Оценили голос Варвары и другие пользователи Сети: "Очень красиво", "Какая молодчинка", "Просто вау".

Напомним, дочь Кошевого дважды участвовала в проекте "Голос.Діти". Так, впервые девочка попробовала свои силы в третьем сезоне, когда ей было 8 лет. Тогда маленькая вокалистка дошла до этапа "бои". В 2019 году Варвара вернулась на "Голос. Діти-5" и дошла до суперфинала, уступив победу подопечному группе "Время и Стекло" Александру Зазарашвили из Грузии.

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