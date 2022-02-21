Євген Кошовий похизувався відео співу 14-річної доньки

Гуморист показав свою талановиту дитину.

Художній керівник "Вечірнього Кварталу" та актор Студії "Квартал 95" Євген Кошовий похизувався талантом своєї старшої доньки.

У фотоблогу гуморист поділився відео, де співає 14-річна Варвара. Дівчина, яка займається у школі талантів вокалом, заспівала My mind американської артистки YEBBA.

"Я тебе обожнюю! Хочу до тебе на концерт! Я ми з мамою пишаємося тобою", – зізнався зірковий татусь.

Оцінили голос Варвари й інші користувачі Мережі: "Дуже гарно", "Яка молодчинка", "Просто вау".

Нагадаємо, донька Кошового двічі брала участь у проєкті "Голос.Діти". Так, вперше дівчинка спробувала свої сили у третьому сезоні, коли їй було 8 років. Тоді маленька вокалістка дійшла до етапу "бої". 2019 року Варвара повернулася на "Голос. Діти-5" та дійшла до суперфіналу, поступившись перемогою підопічному гурту "Время и Стекло" Олександру Зазарашвілі з Грузії.

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