Фіналістка дитячого "Голосу" феєрично повернулася у доросле шоу

Карина Столаба розвернула усіх тренерів.
На 1+1 у самому розпалі п'ятий ефір шоу "Голос країни-12".
Так, на сцену повернулася Карина Столаба з Івано-Франківська. 18-річна співачка брала участь у "Голос.Діти-5". Вона був в команді гурту "Время и Стекло" та зуміла дійти до фіналу. Після участі у шоу, тренерка Надя Дорофєєва разом зі своїм чоловіком Володимиром Дантесом зробили учасниці подарунок у вигляді музичного курсу в британській літній школі-пансіоні. Як зізнається співачка, там вона почала шукати своє звучання та написала першу авторську пісню.
І от, за три роки дівчина вирішила ще раз спробувати свої сили вже у "Голосі країни".
"Я вирішила зробити цей дорослий крок. І мені здається, що зараз у мене є шанс стати кимось більше, ніж просто дівчинкою з "Голосу.Діти", - прокоментувала Карина.
На "сліпих прослуховуваннях" вона виконала хіт What's Up гурту Non Blondes.
У результаті, на червону кнопку натиснули усі тренери. Цікаво, що голос Карини Надя не впізнала. Тренери розпочали пекельну боротьбу за Столабу.
"Я нікому не віддам цю дівчинку! Я хочу тебе до своєї команди і я тобі гарантую, що ми з тобою дійдемо до фіналу. Я прийшла у цей проєкт за нею! Ця дитина поцілована Богом, і я її не віддам", – заявила Оля Полякова.
Зі свого боку, Дорофєєва зізналася, що обожнює Карину і як співачку, і як людину. Також вона поділилася, що вони з дівчиною часто спілкуються. А якщо Надя перебуває у Франківську, то зустрічається з експідопічною в кафе.
"Я впевнена, що перед нами майбутня українська і світова зірка. Я не хочу на тебе тиснути, ти все знаєш про мене. Я розумію, можливо, ти захочеш попрацювати ще з кимось. Одразу скажу, я не ображатимуся на тебе, але я з великою радістю і бажанням все ж таки хочу з тобою працювати", – зазначила Надя.
А от Потап поділився, що як продюсер бачить у Карині справжню поп-артистку: "Це досвід, який ти отримала на "Голосі", і ті вміння, які ти зараз маєш – це все можна зібрати у нову зірочку, яку зватимуть Карина".
У результаті, Карина Столаба пішла до команди Потапа.
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