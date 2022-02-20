Фіналістка дитячого "Голосу" феєрично повернулася у доросле шоу

Карина Столаба розвернула усіх тренерів.

На 1+1 у самому розпалі п'ятий ефір шоу "Голос країни-12".

Так, на сцену повернулася Карина Столаба з Івано-Франківська. 18-річна співачка брала участь у "Голос.Діти-5". Вона був в команді гурту "Время и Стекло" та зуміла дійти до фіналу. Після участі у шоу, тренерка Надя Дорофєєва разом зі своїм чоловіком Володимиром Дантесом зробили учасниці подарунок у вигляді музичного курсу в британській літній школі-пансіоні. Як зізнається співачка, там вона почала шукати своє звучання та написала першу авторську пісню.

пресслужба каналу "1+1"

І от, за три роки дівчина вирішила ще раз спробувати свої сили вже у "Голосі країни".

"Я вирішила зробити цей дорослий крок. І мені здається, що зараз у мене є шанс стати кимось більше, ніж просто дівчинкою з "Голосу.Діти", - прокоментувала Карина.

На "сліпих прослуховуваннях" вона виконала хіт What's Up гурту Non Blondes.

У результаті, на червону кнопку натиснули усі тренери. Цікаво, що голос Карини Надя не впізнала. Тренери розпочали пекельну боротьбу за Столабу.

"Я нікому не віддам цю дівчинку! Я хочу тебе до своєї команди і я тобі гарантую, що ми з тобою дійдемо до фіналу. Я прийшла у цей проєкт за нею! Ця дитина поцілована Богом, і я її не віддам", – заявила Оля Полякова.

Зі свого боку, Дорофєєва зізналася, що обожнює Карину і як співачку, і як людину. Також вона поділилася, що вони з дівчиною часто спілкуються. А якщо Надя перебуває у Франківську, то зустрічається з експідопічною в кафе.

"Я впевнена, що перед нами майбутня українська і світова зірка. Я не хочу на тебе тиснути, ти все знаєш про мене. Я розумію, можливо, ти захочеш попрацювати ще з кимось. Одразу скажу, я не ображатимуся на тебе, але я з великою радістю і бажанням все ж таки хочу з тобою працювати", – зазначила Надя.

пресслужба каналу "1+1"

А от Потап поділився, що як продюсер бачить у Карині справжню поп-артистку: "Це досвід, який ти отримала на "Голосі", і ті вміння, які ти зараз маєш – це все можна зібрати у нову зірочку, яку зватимуть Карина".

У результаті, Карина Столаба пішла до команди Потапа.

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