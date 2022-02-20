Финалистка детского "Голосу" феерически вернулась во взрослое шоу

Карина Столаба развернула всех тренеров.

На 1+1 в самом разгаре пятый эфир шоу "Голос країни-12".

Так, на сцену вернулась Карина Столаба из Ивано-Франковска. 18-летняя певица принимала участие в "Голосі.Діти-5". Она была в команде группы "Время и Стекло" и сумела дойти до финала. После участия в шоу, тренер Надя Дорофеева вместе со своим мужем Владимиром Дантесом сделали участнице подарок в виде музыкального курса в британской летней школе-пансионе. Как признается певица, она начала искать свое звучание и написала первую авторскую песню.

пресс-служба канала "1+1"

И вот, через три года девушка решила еще раз попробовать свои силы уже в "Голосі країни".

"Я решила сделать этот взрослый шаг. И мне кажется, что сейчас у меня есть шанс стать кем-то больше, чем просто девочкой из "Голосу.Діти"", — прокомментировала Карина.

На слепых прослушиваниях она исполнила хит What's Up группы Non Blondes.

В результате на красную кнопку нажали все тренеры. Интересно, что голос Карины Надя не узнала. Тренеры начали борьбу за Столабу.

"Я никому не отдам эту девочку! Я хочу тебя в свою команду и я тебе гарантирую, что мы с тобой дойдем до финала. Я пришла в этот проект за ней! Этот ребенок поцелован Богом, и я его не отдам", – заявила Оля Полякова.

Со своей стороны Дорофеева призналась, что обожает Карину и как певицу, и как человека. Она поделилась, что они с девушкой часто общаются. А если Надя находится во Франковске, то встречается с экс-подопечной в кафе.

"Я уверена, что перед нами будущая украинская и мировая звезда. Я не хочу на тебя давить, ты все знаешь обо мне. Я понимаю, возможно, ты захочешь поработать еще с кем-то. Сразу скажу, я не буду обижаться на тебя, но я с большой радостью и желанием все же хочу с тобой работать", – отметила Надя.

пресс-служба канала "1+1"

А вот Потап поделился, что как продюсер видит в Карине настоящую поп-артистку: "Это опыт, который ты получила на "Голосі", и те умения, которые у тебя сейчас – это все можно собрать в новую звездочку, которую будут называть Карина".

В итоге Карина Столаба пошла в команду Потапа.

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